В Крыму наградят учителей, которые подготовили отличников к ЕГЭ

В Крыму премируют учителей, ученики которых сдадут ЕГЭ на 100 баллов Фото: Архив "КП"

В Крыму наградят учителей, которые в этом году помогли своим ученикам сдать ЕГЭ на 100 баллов. Размер выплат составит 200 тысяч рублей.

- На мероприятии, посвященному Дню учителя, будут впервые вручаться премии, которые учреждены под патронатом главы Республики Крым. У нас в этом году 32 стобалльника, которые получили наивысший балл на ЕГЭ, каждый учитель получит 100 тысяч рублей за подготовку ученика по такому результату, – цитирует Крымская газета министра образования, науки и молодежи РК Валентину Лаврик.

Также наградят 15 лучших учителей за достижения в педагогической деятельности – по 200 тысяч рублей к Дню учителя. Кроме того, с начала этого года начнут поощрять тех педагогов, которые подготовят победителей по Всероссийской олимпиаде школьников на самом высоком уровне. Премия составит 150 тысяч рублей.

Уточняется, что на финансовое поощрение учителей республики в 2021 году выделено больше трех миллионов рублей.

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