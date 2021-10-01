В Симферополе заработал новый маршрут №5 «Пневматика – Маршала Жукова»

В Симферополе заработал новый автобусный маршрут Фото: Архив "КП"

В Симферополе начал функционировать новый маршрут №5 «Пневматика – Маршала Жукова», сообщили в пресс-службе местной администрации. Расписание работы автобусов согласовывалось с местными жителями.

- По поручению Главы Республики Крым Сергея Аксенова министерством транспорта Республики Крым во взаимодействии с администрацией Симферополя и ГУП РК «Крымтроллейбус» проработан вопрос по выходу на маршрут №5 «Пневматика – Маршала Жукова» новых автобусов», – цитирует пресс-служба начальника управления транспорта и связи администрации крымской столицы Анастасию Волкову.

По ее словам, первое время транспорт на маршруте будут работать в тестовом режиме. Всего на пути будут ходить два автобуса, которые оборудованы всем необходимым для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

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