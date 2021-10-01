Сотрудники госпредприятия в Крыму незаконно выписывали себе премии

В Крыму суд приговорил к тюрьме сотрудников одного из местных госпредприятий Фото: Архив "КП"

В Крыму бывшего гендиректора одного из госперевозчиков с заместителем и бухгалтером приговорили к условным уголовным срокам за растрату денег с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Нарушители, находясь у руководства одним из ГУПов, занятых в сфере междугородних автобусных перевозок, около года выписывали себе большие премии. Суммы были в два раза больше тех, которые были согласованы с региональным минтрансом, зато в официальной бухгалтерии предприятия премии не выходили за рамки дозволенного.

- В результате незаконных действий подсудимых унитарному предприятию причинен ущерб в размере более 4,9 миллиона рублей, – говорится в сообщении.

Суд приговорил одного из нарушителей к 4 годам 6 месяцам тюрьмы, еще двух – к 4 годам лишения свободы условно с испытательными сроками на 3 года каждому со штрафами на общую сумму 500 тысяч рублей.

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