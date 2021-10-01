Украинскую блогершу заставили извиняться за слова о Крыме

Украинские военные заставили блогершу извиняться за слова о Крыме Фото: Анна КИРИЕНКО

Украинскую блогершу Khristina505 заставили публично извиниться за то, что она назвала Крым «российским». Об этом пишет портал Украина.ру. Военнослужащим незалежной и их сторонникам пришлись не по духу такие слова, в результате в отношении девушки началась настоящая травля.

- Вопросы в трансляции были провокационные. Я каюсь за то, что говорила!, − заявила девушка в видеообращении и поблагодарила всех, кто защищают Украину от «российской агрессии».

Уточняется, что девушка произносила речь на фоне патриотичной музыки. Также на записи был виден украинский флаг с надписью: «Крым − это Украина».

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