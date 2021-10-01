Турист назвал Крым самым пьющим регионом страны после увиденного в заведениях общепита

Российский турист испугался тому, сколько пьют в Крыму. Фото: Архив КП

Российский турист возмутился продажей алкоголя в Крыму «на каждом углу». В своем блоге на Яндекс.Дзен мужчина описал полуостров едва ли не как самый пьющий регион России. Свой вывод он сделал на том основании, что приобрести «пенный напиток» в Крыму можно почти в каждом кафе и даже в обычной столовой, а в одном из заведений общепита в Евпатории пивные кеги мужчина увидел в обеденном зале.

- Но дальше всех зашли владельцы столовой в Алуште - они просто разрешили людям приносить алкоголь с собой. Это крутой маркетинговый ход, учитывая высокую конкуренцию в Крыму в сфере питания, - написал турист.

При этом блогера поразил тот факт, что люди в Крыму не стесняются «потягивать «пенное» в парке или на пляже, хотя законом это запрещено», и «отдыхать» после большого количества выпитого в общественных местах.

В то же время автор утверждает, что никого не осуждает, поскольку каждый волен отдыхать так, как хочет, но тот факт, что «они потом идут в море, чтобы слить с радиатора «лишнюю воду» напрягает, ведь я в этом море купаюсь», написал турист.

Напомним, Крым с начала года принял более 8 миллионов туристов.

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