Автор селфи на задней кабине поезда в Крыму заплатил 100 рублей штрафа

За "покатушки" на вагонах зацепер заплатил штраф в 100 рублей. Фото: Олег Вольный/Вконтакте

Олег Вольный из Симферополя, сделавший фото на задней кабине поезда в Крыму заплатил 100 рублей штрафа. Об этом КП сообщил он сам.

- Меня оштрафовали на сто рублей за нарушение правил поведения на транспорте, это очень печально,- рассказал Вольный.

Крымчанин рассказал, что селфи, которое он выставил в социальной сети 30 сентября, сделано после того, как они с другом спустились с крыши и зацепились за кабину поезда на перегоне 1450 километр - Остряково. Неожиданно в кабине открылись шторы, и появился второй машинист, который тут же стал звонить по телефону, рассказал молодой человек. Днем 1 октября зацепер сообщил на своей страничке, что его «уже нашли».

Вольный заплатил штраф по статье 11.17 КоАП РФ – нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.

Ранее полиция установила личность туриста, который проехался в товарном вагоне поезда по Крымскому мосту и выложил в сети видео поездки. Им оказался парень из Благовещенска, Амурской области.

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