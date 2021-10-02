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Происшествия2 октября 2021 7:48

В аэропорту Симферополь нетрезвого пассажира оштрафовали на 4500 рублей

Нарушитель должен был лететь в Москву
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Пассажир нарушал общественный порядок в аэропорту Симферополь.

Пассажир нарушал общественный порядок в аэропорту Симферополь.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Симферополь, заметив молодого человека, который едва стоял на ногах и невнятно говорил, решили составить на него протокол за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Но пассажир был против такого поворота.

- Он начал громко кричать и нецензурно выражаться. Полицейские применили физическую силу и специальные средства - наручники для доставления жителя Московской области в дежурную часть линейного отдела, - сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

23-летнего жителя Подмосковья, который возвращался домой, но ожидая рейс «перебрал» с горячительным в одном из кафе, оштрафовали на 4500 рублей.

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