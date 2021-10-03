Где в Симферополе и Севастополе 4 октября отключат электричество

Свет исчезнет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 октября в я в отдельных районах Симферополя и Севастополя несколько часов не будет электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Войтенко, 1-11

ул. Стаценко, 1-7

ул. Заклюки, 1-9

ул. Мамакъ, 2-26 (чет)

ул. Селиванова, 1-21 (нечет)

ул. Луцкого, 1-12

ул. Федоренко, 2-12 (чет), 1-5 (нечет)

ул. Гоголя 22-38 (чет), 23/15-35 (нечет), 47

ул. Маяковского 1 /пер. Маяковского, 27

ул. Гоголя / пер. Маяковского

ул. Желябова 19, 21/30, 22- 28 (чет)

ул. Маяковского 25,27

пер. Маяковского 1-11 (нечет)

ул. Жуковского 10-16 (чет), 13

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 17.00

ул. 1 Бастионная 3-7,11-15

ул. Адмирала Макарова 1,25-29

ул. Хрулева 2,8,7,11

ул. Адмирала Макарова 15-23

с 10.00 до 15.00

п. Мекензиевы горы: ул. Авангардное шоссе 15-19,23-31; ул. Дорожная 2-30,5-7,11-13,17-19,23,27-31; ул. Дубовая; ул. Лесная 2-6,1; ул. Миндальная 4,32-44,7,21-23; ул. Мищенко 4-16,21-А,5,17,23-27,39,51,55; ул. Путейская 2-А,2-8; ул. Путейская 10-48; ул. Центральная 6,20,26,30,34,40-42,29,33,53; ул. Мищенко 1-3

с 8.00 до 16.00

ул. 2 Бастионная 12-26(чет),19-А,21-25(нечет)

ул. Синопская 2-24(чет),1-25(нечет)

ул. Туннельная 2,8-38(чет),1-7(нечет),21-А,21-25(нечет),40,40-А

ул. Хрулева 13-Б,13/20,13/22, 13/21,13-39(нечет).

с 7.00 до 17.00

п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;

ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;

ул. Южнобережное шоссе 40

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