В Феодосии на пожаре эвакуировали 10 человек

Пожар произошел поздним вечером. Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по РК

Поздно вечером в дежурную часть МЧС Крыма сообщили о пожаре на улице Дружбы 42а в городе Феодосия.

- Задымление произошло в квартире на 3 этаже пятиэтажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РК.

Спасатели без промедления прибыли на место и тут же внимательно осмотрели помещения, в итоге: спасли одного человека, а еще из опасной зоны эвакуировали 10 человек, из которых двое несовершеннолетних.

Пока неизвестно есть ли на пожаре в приморском городе погибшие или пострадавшие.

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