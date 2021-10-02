В Крыму отменили часть пригородных электричек

Электрички перешли на зимний график. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании, которая отвечает за пригородные электрички на Крымском полуострове, сообщили о начале работы по зимнему графику:

- Отменяются сезонные пригородные поезда: «№ 6640/6639 Евпатория – Соленое Озеро – Евпатория»; «6644/6643/6676/6675 Симферополь – Евпатория Курорт – Симферополь» и «№ 6753 Владиславовка – Феодосия»; «№ 6764 Феодосия – Владиславовка».

Фото: скрин поста ЮППК - Южная пригородная пассажирская компания/VK

Но это не единственные изменения, с актуальным расписанием можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке на сайте компании ug-ppk.ru

Причина корректировки очевидна – летом прошло, наступила середина осени и пассажиров стало намного меньше. Гонять же пустые вагоны нет смысла.

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