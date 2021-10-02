В Крыму за сутки от коронавируса умерло 11 человек

Использование средств индивидуальной защиты уменьшает риск заражения ковидом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба Минздрава Республики Крым обнародовала данные по ковиду за минувшие сутки.

По официальной статистике произошло 11 летальных исходов среди заболевших коронавирусом, всего умерло 2616 мужчин и женщин.

Но, к счастью, есть и другие цифры: за сутки выздоровело 359 человек, а за весь период – 68 841 заболевших.

Специалисты до сих пор не могут понять почему одни переносят COVID-19 очень легко, а другие очень тяжело болеют. Ясно одно – нужно делать все, чтобы избежать заражения, то есть носить маски, выходя в люди, соблюдать социальную дистанцию.

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