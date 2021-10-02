Крым в сентябре принял больше 1 миллиона туристов

Туристы отдыхают на полуострове и летом, и осенью. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров пользуется невиданной популярностью среди россиян, и не только.

Причем с наступлением календарной осени турпоток не стала меньше.

- В сентябре в Крыму отдохнули свыше 1 млн туристов, что соответствует уровню 2020 года и на 35% больше, чем в сентябре 2019 года, - сообщил в соцсети глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Всего же с начала 2021 года на полуострове провели свой отпуск или каникулы 8,3 млн взрослых и детей, что четверть больше, чем в прошлом году.

Причем 62% туристов приехали на авто по Крымскому мосту, 30 – прилетели на самолетах, 8 – по железной дороге.

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