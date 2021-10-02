Поклонская не желает работать в Крыму

Наталья Поклонская дала интервью радио «Комсомольская правда» .Фото: Наталья Поклонская/VK
Известный в Крыму и за его пределами депутат Госдумы РФ седьмого созыва Наталья Поклонская рассказала о своих планах в интервью радио «Комсомольская правда».
Политик четко обозначила, что не имеет желания занимать какую-либо должность в Крым. Хотя раньше она намеревалась вернуть кресло прокурора РК.
- Нет, я не хочу возвращаться в Крым, - призналась Наталья Поклонская.
Отрицать же назначение на должность посла России в Кабо-Верде (республика, занимающая островной архипелаг, который лежит на просторах Атлантического океана к западу от Африки. – От ред.) политик не стала.
Она призналась любит все новое и против пожить-поработать и в Кабо-Верде, и на Сейшелах, и в Италии, и в Ватикане.
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