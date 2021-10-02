Стала известна судьба больницы Семашко в центре Симферополя

Больницу на улице Киевской капитально отремонтируют. Фото: архив "КП"

На портале zakupki.gov.ru проводят конкурс среди желающих разработать проектно-сметную документацию для капитального ремонта корпусов республиканской клинической больницы имени Н.А. Семашко на улице Киевская в Симферополе, где освободились площади после открытия нового медцентра на окраине столицы РК.

Судя по техзаданию в больнице нуждающихся в медпомощи, будут принимать отделения: ревматологии, пульмонологии и торакальной хирургии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии.

Но все это будет только после завершения реконструкции, а на сегодняшний день идет речь лишь о разработке необходимых для капитального ремонта документов.

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