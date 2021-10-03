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Происшествия3 октября 2021 10:00

В Крыму и Севастополе за 3 месяца пропало 24 человека

Всего отряд «ЛизаАлерт» Крым получил за июль, август и сентябрь 250 заявок
Ольга АВЕРЬЯНОВАОльга АВЕРЬЯНОВА
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Люди часто теряются в лесу.

Люди часто теряются в лесу.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали известны данные работы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым за третий квартал 2021 года.

Данные за третий квартал 2021 года. Фото: Поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым/VK

Данные за третий квартал 2021 года. Фото: Поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым/VK

Оказалось, что за июль, август и сентябрь волонтеры получили 250 заявок от встревоженных исчезновением близких жителей полуострова. Большинство пропавших - 171 человек, удалось найти. Но о судьбе 24 пока еще ничего неизвестно.

Повезло и тем, кто в силу здоровья, забыл о себе всю необходимую информацию – в двух таких непростых случаях были найдены их родные.

Из всех 250 заявок не нашли реального подтверждения 31 обращений.

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