В Крыму и Севастополе за 3 месяца пропало 24 человека

Люди часто теряются в лесу. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Стали известны данные работы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым за третий квартал 2021 года.

Данные за третий квартал 2021 года. Фото: Поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Крым/VK

Оказалось, что за июль, август и сентябрь волонтеры получили 250 заявок от встревоженных исчезновением близких жителей полуострова. Большинство пропавших - 171 человек, удалось найти. Но о судьбе 24 пока еще ничего неизвестно.

Повезло и тем, кто в силу здоровья, забыл о себе всю необходимую информацию – в двух таких непростых случаях были найдены их родные.

Из всех 250 заявок не нашли реального подтверждения 31 обращений.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50