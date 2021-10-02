Симферополь частично остался воды 2 октября

Вода появится к вечеру. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

2 октября в Симферополе возникнут перебои с подачей холодной воды на улицах Гоголя, Горького, Толстого, Хацко, Крейзера, Казанской, Красногвардейской. «Отключение» затронет и близлежащие улицы и переулки. Вода снова появится в кранах к 20.00.

Также проблемы с водоснабжением будут наблюдаться на улицах Тренева, Декабристов, Г. Попова, Дзержинского, Богдана Хмельницкого и бульвара Франко.

В столице Республики Крым очень старые инженерные коммуникации, которые требуют постоянного ремонта, что конечно же доставляет горожанам массу неудобств.

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