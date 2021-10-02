Прокуратура расследует падение ребенка с недостроя в Ялте

Несовершеннолетнему после ЧП понадобилась медпомощь. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Прокуратура Республике Крым проверит все, что касается ребенка, который покалечился, упав с третьего этажа недостроя в Ялте.

- 29 сентября 14-летний мальчик совместно со своими несовершеннолетними друзьями пребывал на территории многоэтажного недостроенного здания по улице Мухина. В результате падения с 3-го этажа здания мальчик получил травмы, - озвучили предварительные данные в пресс-службе ведомства.

Надзорное ведомство, в частности, интересует, как дети могли попасть на территорию недостроенного здания.

Парнишка при падении получил серьезные травмы, попал в больницу, где медики делают все возможное, чтобы ему помочь.

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