В Симферополе начнут отапливать детсады и школы

Батарее в первую очередь станут теплыми в детсадах.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Неблагоприятные погодные условия сдвинули сроки начала отопительного сезона в Симферополе.
Пресс-служба мэрии сообщила, что тепло начнут подавать раньше обычного. Буквально через несколько дней, на следующей неделе, после необходимой подготовки, начнется централизованный обогрев различных социальных объектов – детских садов, школ, учреждений здравоохранения.
Затем дойдет очередь и до жилых многоквартирных домов.
Точные сроки пуска тепла чиновники Симферополя пока еще не обозначили.
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