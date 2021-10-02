В Симферополе начнут отапливать детсады и школы

Батарее в первую очередь станут теплыми в детсадах. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Неблагоприятные погодные условия сдвинули сроки начала отопительного сезона в Симферополе.

Пресс-служба мэрии сообщила, что тепло начнут подавать раньше обычного. Буквально через несколько дней, на следующей неделе, после необходимой подготовки, начнется централизованный обогрев различных социальных объектов – детских садов, школ, учреждений здравоохранения.

Затем дойдет очередь и до жилых многоквартирных домов.

Точные сроки пуска тепла чиновники Симферополя пока еще не обозначили.

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