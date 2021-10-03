В Крыму 3 октября хозяйничает северо-восточный ветер

В Симферополе переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

3 октября Крымский полуостров, как и накануне во власти неуемного норд-оста.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем 14…16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

И подобная картина будет наблюдаться во всех уголках полуострова. Доколе?! Синоптики говорят, что ветренная погода сохранится еще дня три. А в понедельник и вторник они обещают для полного «счастья» еще и небольшие дожди.

Остается только запастись хорошим настроением, горячим чаем и надежной, «непробиваемой» ветрами и дождями одеждой, и обувью.

Осень – это философское время года, его нужно принять и пережить.

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