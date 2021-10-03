Канатная дорога в облаках. Фото: Андрей Бачурин/VK

Плато Ай-Петри, где находится станция канатной дороги, очень популярное место у туристов. Отдыхающих привлекают виды на Южный берег Крыма, которые открываются. Особенно здесь хорошо встречать восход солнца.

Смотреть видеосюжет Появилось видео рассвета на Ай-Петри в начале октября

- Октябрьский рассвет на Ай-Петри, - под таким названием разместил в соцсети фото и видео Андрей Бачурин.

Житель Ялты по долгу службы часто бывает на плато, а увиденными красотами делится с пользователями соцсети.

Солнце встает. Фото: Андрей Бачурин/VK

Снимки и видео настолько самодостаточны, что не требуют никакого комментария: просто смотрим и любуемся!

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