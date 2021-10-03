У берегов Феодосии идет разминирование затонувшего теплохода «Жан Жорес»

Специалисты подвергают свою жизнь риску. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Феодосийской бухте идет разминирование грузового теплохода «Жан Жорес», затонувшего во время Великой Отечественной войны.

- Работы по поиску, подъему и обезвреживанию взрывоопасных предметов проводятся силами Сводного отряда МЧС России на глубине 18 метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Крымские водолазы только за один день 12 раз спускались к теплоходу, лежащему на дне залива, чтобы освободить его от опасного груза. И за 2 октября нашли и «опознали» 1150 боеприпасов!

Всего с начала операции обнаружено 12341 взрывоопасных предметов, из них 14 авиабомб и 6500 патронов.

Все опасные находки будут подняты с борта теплохода, а затем уничтожены.

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