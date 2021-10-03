В Крыму и Севастополе за сутки от коронавируса умерли 8 человек

Медики не всегда могут помочь заболевшим ковидом. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Коронавирусная инфекция на Крымском полуострове не ослабляет хватку.

За минувшую субботу в РК и Севастополе ковид лишил жизни 8 жителей Республики Крым и Севастополя.

За все время пандемии COVID-19 унес 3 745 человеческих жизней

Всего же за истекшие сутки в РК зафиксировано 421 новых случаев ковида, в городе-герое 187 человек подхватили опасную хворь.

Итого: 608 заболевших!

Чтобы уберечь себя от вируса, медики рекомендуют соблюдать масочный режим, выдерживать социальную дистанцию и почаще мыть с мыло руки. Стоит подумать и о профилактической прививке.

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