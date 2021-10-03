В Севастополе прошла служба в древнем храме Херсонеса

Служба в древнем храме Херсонеса. Фото: Наталья Коробицина

В воскресенье в древнем храме «Базилика в Базилике» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», Севастополь) прошла утренняя служба.

- «Базилика в Базилике» - это два христианских храма, которые существовали на одном месте, но в разное время, - сообщили в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Первая церковь-базилика действовала с VI по X век нашей эры. Вторая меньшая по размерам, построена позже на месте старого храма.

В музее-заповеднике служба на территории древних храмов проходит не в первый раз. Это не просто традиция, а способ отдать дань уважения людям и событиям, которые являются частью нашей общей истории, - отметили в «Херсонесе Таврическом».

Со стороны же все культовое действо выглядит очень эффектно: древние руины, священники в церковных одеяниях, деревья в осеннем убранстве, Черное море и толпы прихожан.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50