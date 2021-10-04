Севастополь попал в топ-10 популярных городов для поездок на осенние каникулы

Севастополь пользуется популярностью у туристов во все времена года. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сайта брони жилья для отдыха Tvil.ru, проведя опрос в соцсетях, выяснили, где лучше всего провести осенние каникулы.

- Двадцать один процент опрошенных туристов поедут на осенние каникулы с детьми на экскурсию в Калининград. Второе место заняла Казань 18 процентов, - отметили аналитики.

Севастополь же набрал 15 процентов голосов.

Главное, чтобы планам не помешали ограничения из-за коронавирусной инфекции, ведь сейчас на полуострове идет рост заболеваемости.

Топ-10 популярных городов для поездок со школьниками на осенние каникулы ( в процентах от всех принявшие участие в опросе)

Калининград, 21

Казань, 18

Севастополь, 15

Санкт-Петербург, 12

Москва, 9

Сочи, 9

Великий Новгород, 9

Воронеж, 3

Волгоград, 3

Екатеринбург, 3

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