Севастополь попал в топ-10 популярных городов для поездок на осенние каникулы

Севастополь пользуется популярностью у туристов во все времена года.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сайта брони жилья для отдыха Tvil.ru, проведя опрос в соцсетях, выяснили, где лучше всего провести осенние каникулы.
- Двадцать один процент опрошенных туристов поедут на осенние каникулы с детьми на экскурсию в Калининград. Второе место заняла Казань 18 процентов, - отметили аналитики.
Севастополь же набрал 15 процентов голосов.
Главное, чтобы планам не помешали ограничения из-за коронавирусной инфекции, ведь сейчас на полуострове идет рост заболеваемости.
Топ-10 популярных городов для поездок со школьниками на осенние каникулы ( в процентах от всех принявшие участие в опросе)
Калининград, 21
Казань, 18
Севастополь, 15
Санкт-Петербург, 12
Москва, 9
Сочи, 9
Великий Новгород, 9
Воронеж, 3
Волгоград, 3
Екатеринбург, 3
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50