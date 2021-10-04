На Украине связали перекрытие транзита российского газа с водной блокадой Крыма

Украинский активист связал перекрытие транзита газа с водной блокадой Крыма Фото: Архив "КП"

Соглашение между Россией и Венгрией о поставках газа лишит украинских властей возможности распоряжаться чужими ресурсами, сообщил представитель «Комсомола Украины» Александр Кононович на ютьюб-канале музыканта Тарика Незалежко.

Раньше благодаря транзиту Киев мог «отбирать» российский газ у Венгрии, но теперь страну ждут дополнительные расходы, в частности на газовую инфраструктуру. По мнению Кононовича, эти действия имеют непосредственную связь с политикой в отношении Москвы.

- Понимаете, чтобы прокачать газ, мы денежки у русских берем, а по итогу мы просто отбираем из трубы. Знаете, течет река, мы взяли черпанули и утолили жажду газовую. А теперь перекрыли, так же как и вы перекрыли в Крым воду, – подчеркнул Кононович.

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