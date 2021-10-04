На приобретение жилья для медработников в Крыму потратят 100 миллионов рублей

В 2021 году на приобретение служебного жилья для медработников Крыма предусмотрено 100 миллионов рублей Фото: "КП" Архив

В этом году на приобретение служебного жилья для местных медицинских работников потратят 100 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, за счет республиканского бюджета осуществляется региональная выплата врачам наиболее дефицитных специальностей по 7 тысяч рублей в месяц.

- Сегодня отмечают Международный день врача. Это праздник людей, которые выбрали самую гуманную и благородную профессию – спасение человеческих жизней. Обеспечение мер социальной поддержки врачей – важный приоритет работы органов власти всех уровней, – сообщил глава РК.

Кроме того, предусмотрены отдельные выплаты для возмещения коммунальных затрат врачам, проживающих и работающих в сельской местности. Иногородним врачам компенсируется аренда жилья.

На данный момент реализуется программа «Земский доктор», предоставляющая единовременную выплату врачам, прибывшим на работу в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек. В этом году планируется принять 66 врачей.

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