Осенний туристический форум «Интурмаркет» намерены провести в Крыму

Осенний туристический форум "Интурмаркет" впервые пройдет в Крыму Фото: Архив "КП"

Крымские власти намерены 18-20 ноября первый раз организовать крупный туристический форум «Интурмаркет» в регионе, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Мероприятие пройдет в гибридном формате при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. Министр уточнил, что на федеральной площадке удастся не только собрать все регионы страны, но и обсудить въездной туризм.

- Мы приводим один из самых авторитетных и серьезных туристических форумов в Крыму – «Интурмаркет». Он станет постоянным мероприятием, которое будет ежегодно осенью проходить в Крыму, – сообщил Волченко.

«Интурмаркет» – международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма – от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма.

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