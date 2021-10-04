Где в Симферополе не будет воды 4 октября

В Симферополе проводятся ремонтные работы на водных сетях Фото: "КП" Архив

В Симферополе на некоторых улицах 4 октября нет воды, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в крымской столице краны будут сухими до 15.00 на улице Лексина, улице Индустриальная, улице Дзюбанова, улице Генерала Телегина, улице Аллейная, по переулку Нижний, а также на прилегающих улицах и переулках.

Также воды не будет до 00.00 по адресам: улица Беспалова, улица Ломоносова, улица Первомайская, улица Гончарова, улица Лескова, улица Мира, проспект Вернадского, улица Радищева, улица Ломоносова, улица Рылеева, улица Кечкеметская 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, улица Донская 41, 43, 45, 47, 49, а также на прилегающих улицах и переулках.

Кроме того, до 17.00 водоснабжение временно ограничено на улице Козлова, улице Чехова, улице Училищная, улице Ген. Захарова, улице Курцовская, улице Крылова, а также на прилегающих улицах и переулках.

Временные неудобства связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

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