В Симферополе 6 октября в местных школах включат отопление

К середине недели в школах Симферополя появится тепло Фото: Архив "КП"

В Симферополе 6 октября включат отопление в местных школах и детских садах, сообщил профильный заместитель главы местной администрации Сергей Чернов.

После школ и дошкольных учреждений введение отопления планируется в многоквартирных домах после 15 октября.

- В первую очередь стоит задача подключить социальные объекты – школы, детские сады. Частично были подключены больницы, которые не находятся на одной ветке с многоквартирными владениями, – сообщил Чернов.

К наступлению отопительного сезона администрация города начала готовится еще летом. Уточняется, что система отопления настроена таким образом, что, если ее запустить, то уже невозможно будет отключить в случае потепления. К настоящему моменту Симферополь готов к отопительному сезону на 100%.

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