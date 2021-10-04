Триумф игристых вин «Золотой Балки» в исследовании Роскачества

Фото: "Золотая балка"

Роскачество провело новое сравнительное исследование российских и импортных игристых вин в cредней ценовой категории. Независимая комиссия из 30 сомелье и винных экспертов дегустировала вина вслепую и оценивала все образцы по 12 параметрам. Все вина были закуплены в рознице. Результат выдавался по 5-балльной шкале. При этом учитывалась разница в цене.

По итогам слепой дегустации, лучшим белым брютом было признано игристое вино «Золотая Балка». Оно получило оценку 4,16 балла. Импортный брют Masconi Prosecco DOC эксперты оценили в 4,14 балла.

Лучшим полусладким игристым стало ZB Wine Moscato, которое соперничало с известным итальянским игристым Gancia Asti. Вину «Золотой Балки» эксперты дали 4,196 баллов, итальянское оценили ниже - 4,15 балла.

- Мы рады, что наши вина получили абсолютно объективную оценку профессионалов рынка, самых искушенных и строгих пользователей, - прокомментировала генеральный директор винодельни «Золотая Балка» Елена Костенко, - Наши виноделы приветствуют подобные исследования Роскачества, которые наглядно демонстрируют ту очевидную для нас истину, что крымское игристое не только не уступает европейским аналогам, но даже превосходит его по качеству.