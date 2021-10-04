Крымчан ждет холодный октябрь – синоптики

В Крыму наступила холодая осень Фото: Елизавета КВАЧКОВА

В Крыму в свои права вступила настоящая осень. Вся предстоящая неделя на полуострове будет холодная. Как сообщила КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в регионе будет господствовать сильный северо-восточный ветер до 15-20 метров в секунду.

- В восточных районах Крыма ожидается ветер до 25 метров в секунду. Температуры воздуха невысокие: днем 10-15 °, ночью опустится до 4-9 °, но на побережье теплее – днем 10-15°, ночью –12-14 °, – рассказала синоптик.

Она также добавила, что периодически над регионом будут идти дожди. Например, небольшие осадки ожидаются 5-6 октября. К выходным в силу вновь вступит холодный северо-восточный ветер, а вот с начала следующей недели ожидается потепление до 15-20°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50