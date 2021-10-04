За нарушения на пляжах Крыма выписаны штрафы на 2 миллиона рублей

Более 2 миллионов рублей штрафов вынесено за нарушения на пляжах Крыма Фото: Анна КИРИЕНКО

Предприятиям-пользователям пляжей в этом году были выписаны штрафы на сумму более 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Минтуризма республики.

Эксперты составили в ходе рейдов 211 административных протоколов, из них по 160 были выставлены штрафы, по 51 протоколу сделаны предупреждения.

Во время курортного сезона в Крыму специалисты проверяли местные пляжи на предмет соблюдения мер безопасности отдыха на водных объектах, соблюдения требований по эксплуатации аттракционов, а также пресекали нарушения, связанные с использованием маломерных судов.

- Высокие требования к пользователям пляжей обусловлены задачей обеспечить для гостей и жителей Крыма прежде всего безопасный и, конечно, комфортный отдых, – говорится в сообщении.

Кроме того, проведена работа по факту нарушений, о которых заявили сами жители и гости полуострова. Специалисты отрабатывали такие обращения в кратчайшие сроки. Некоторые пляжи оказались не подготовлены к курортному сезону. В связи с этим деятельность некоторых предпринимателей не будет продолжена в следующем году.

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