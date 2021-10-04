В Ялте начали отапливать школы, детсады и больницы

Власти Ялты приняли решение о включении отопления в школах, детсадах и больницах города Фото: Архив "КП"

В Ялте начали отапливать социальные объекты на полмесяца раньше, чем обычно, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. По ее словам, власти получили немало обращений от руководителей школ и детсадов с просьбами как можно скорее подать тепло.

- По прогнозам в ближайшие дни потепления не ожидается, плюс ждем усиления ветра, поэтому принимаем такое решение – наши детки должны находиться в комфортных условиях, – сообщила градоначальница.

Она уточнила, что местные тепловые сети запустили 4 октября. Кроме того, отапливать также начнут местный ковидный госпиталь и инфекционную больницу.

- Что касается жилфонда, здесь традиционно – ждем среднесуточные 8 градусов. Все системы проверены, к подаче тепла готовы! Начинаем подачу тепла в социальные объекты Большой Ялты, – заключила Павленко.

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