В Крыму установят 149 остановочных павильонов за 58 миллионов рублей

В Крыму установят 149 остановочных павильонов Фото: Архив "КП"

На территории Крыма сотрудники госпредприятия «Крымавтодор» установят 149 остановочных павильонов. Контракт на выполнение работ уже заключен. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.

По планам, рабочие смонтируют площадки и установят павильоны на 37 дорогах регионального значения, в частности на дорогах «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск, Симферополь – Красноперекопск, Алушта – Судак, Ялта – Севастополь, Орловка – Бахчисарай, Скворцово – Лекарственное и других.

Остановочные павильоны должны быть шириной пять метров, высотой два с половиной метра, глубиной полтора метра. Их необходимо собрать из профильного металла с лавками из массива сосны длиной четыре метра. Цена контракта составляет 58 миллионов рублей, работы должны быть выполнены до конца текущего года.

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