В крымском селе Заречное открылась новая школа

В Крыму появилась новая школа. Сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма

В селе Заречное Симферопольского района открылась новая школа, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и архитектуры Крыма. В данный момент проводится процедура передачи движимого и недвижимого имущества в муниципальную собственность.

- После документальной передачи школы в муниципальную собственность, муниципалитет должен получить лицензию на образовательную деятельность и примерно в следующем городу в этой школе за партами будут сидеть первые ученики. Объект построен согласно всем самым современным технологиям. Это пожаротушение, оповещение, лифты. Также сделано современное благоустройство, – говорится в сообщении.

Уточняется, что заведение рассчитано на 800 мест. На строительство объекта потратили 657 миллионов рублей. К работе приступили в конце декабря 2016 года, завершили – в конце июня текущего года.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50