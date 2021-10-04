В Симферополе задержали грабителя продуктового магазина

В Симферополе мужчина пытался вытащить из кассы 5 900 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Симферополе полиция задержала 37-летнего местного жителя, который подозревается в разбойном нападении на продуктовый магазин. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК. Инцидент произошел в магазине по улице Сергеева-Ценского.

Вечером неизвестный мужчина, распылил в сторону продавца перцовый баллончик и попытался вытащить из кассы деньги в сумме 5 900 рублей. Правоохранители вычислили нападавшего и задержали его.

- В ходе допроса задержанный добровольно выдал одежду и обувь, в которой находился в момент совершения преступления, а также перцовый баллончик. Потерпевшая при проведении процедуры опознания указала на мужчину, как на лицо, совершившее против нее противоправные действия, – говорится в сообщении.

Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанный находится под стражей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50