С 4 по 10 октября в России проводится Учительская неделя

4 октября стартует Всероссийская Учительская неделя Фото: Архив "КП"

С 4 по 10 октября в России проводится Всероссийская Учительская неделя. Педагоги примут участие в известных радио- и телепроектах в республиканских СМИ. В течение этой недели также будут подведены итоги Всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Директор года России».

Кульминацией недели станет Всероссийский форум классных руководителей, который Минпросвещения России проводит по поручению Президента. На нем планируется обсудить механизмы поддержки педагогов и повышения престижа педагогического труда, развитие профессиональных навыков, образ современного классного руководителя и вопросы педагогической психологии.

Минпросвещения РФ приглашает всех, кто интересуется темами воспитания и новыми методиками, присоединиться к онлайн-трансляции. Форум пройдет в Москве 9-10 октября. Зарегистрироваться в качестве онлайн-участника можно на сайте форума.

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