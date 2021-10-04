Где в Симферополе и Севастополе 5 октября отключат электричество

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя временно исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя 22-38 (чет), 23/15-35 (нечет), 47

ул. Маяковского 1 /пер. Маяковского, 27

ул. Гоголя / пер. Маяковского

ул. Желябова 19, 21/30, 22- 28 (чет)

ул. Маяковского 25,27

пер. Маяковского 1-11 (нечет)

ул. Жуковского 10-16 (чет), 13

ул. Генерала Васильева, 23а, 25, 27г, 30в

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 15.00

с. Орлиное: пер. Дачный 2-б,2-А,4-8,7-а,5-7; ул. Высоцкого 2,6-10,14,18-24,1-29; ул. Гаспринского Исмаила 2,6-10,14; ул. Тенистая 41-а,33-35,43-51,55,59; ул. Тюкова 61; ул. Тюкова 1-А; ул. Молодежная 2-Ж/1,2-Ж/3,2-Д,8-А,2-Д,6-А,2-,3; ул. Молодежная 26-А; ул. Крымская 2-10,1-13; ул. Зеленая 4-10,20,1; ул. Полевая 34-44,25-27,31-43; пер. Далекий; СТ «Нива» уч 93; ул. Амет-Хана Султана 2-34,1-27

с 9.00 до 12.00

ул. Адмирала Макарова 31

ул. Хрулева 12

ул. 1 Бастионная 2-6, 4-А

с 8.00 до 16.00

ул. Александра Косарева 1,2,4,6,8,10,3-А

с 7.00 до 17.00

п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;

ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;

ул. Южнобережное шоссе 40

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