В Крым нагрянули дожди 5 октября

В Крыму невзрачный вторник.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 октября на Крымском полуострове очередной унылый день, где природа не предусмотрела места для солнца и тепла, но зато норд-ост покажет себя во всей красе и разгонится до 25 м/с.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 10...12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Полгода плохая погода. Полгода - совсем никуда!
Весь полуостров, включая город счастья Ялту, попал под влияние неприветливого норд-оста и неласкового осеннего дождя.
Черное море остыло до 16...19°.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50