В Крым нагрянули дожди 5 октября

В Крыму невзрачный вторник. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 октября на Крымском полуострове очередной унылый день, где природа не предусмотрела места для солнца и тепла, но зато норд-ост покажет себя во всей красе и разгонится до 25 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 10...12°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Полгода плохая погода. Полгода - совсем никуда!

Весь полуостров, включая город счастья Ялту, попал под влияние неприветливого норд-оста и неласкового осеннего дождя.

Черное море остыло до 16...19°.

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