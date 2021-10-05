В Крыму готовятся к Балу хризантем и обильно поливают цветочные клумбы

Существует множество сортов хризантем. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На Южном берегу Крыма в конце октября каждый год проходит Бал хризантем. Самые нетерпеливые цветы уже раскрыли свои бутоны, но основная масса пока еще только набирается решимости, чтобы явить миру свою красу.

Сотрудники Никитского сада делают все, чтобы помочь хризантемам достойно выглядеть на таком важном мероприятии, поэтому обильно поливают цветочные клумбы. И в соцсети появилось видео с главной площадки Ботсада:

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- Бал хризантем состоится здесь! И будущие участницы наперебой требуют к себе внимания и как можно больше увлажняющих процедур! Для красоты и здоровья! Волнуются и готовятся!

Пока еще неизвестна дата торжественного открытия Бала хризантем, но уже ясно, что зрителей ждет немало красивых знакомств и волнующих душу встреч.

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