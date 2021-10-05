В Крыму 6 октября состоится проверка системы оповещения

В Крыму сработают сирены 6 октября. Фото: пресс-служба МЧС по РК

В Крыму 6 октября пройдут мероприятия по проверке системы оповещения и информирования населения, сообщили в пресс-службе МЧС по РК. Жителей полуострова просят сохранять спокойствие.

- Убедительная просьба к населению Республики: услышав сигнал сирены, не поддаваться панике, сохранять спокойствие и помнить, что данный запуск средств оповещения является тестовым и производится в рамках проверки готовности системы оповещения к реагированию на возникновение реальных чрезвычайных ситуаций, – говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе администрации Симферополя предупредили, что в крымской столице проверка будет осуществляться с 10.00 до 15.30.

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