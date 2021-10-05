Глава Крыма поздравил учителей республики с профессиональным праздником

Глава Крыма поздравил местных педагогов с Днем учителя Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил учителей республики с профессиональным праздником.

По его словам, на полуострове созданы благоприятные условия труда для педагогов. Также предусмотрены меры социальной поддержки для тех учителей, которые работают в сельской местности, материальная помощь педагогическим работникам, ушедшим на заслуженный отдых, премии лучшим педагогам и выплаты молодым специалистам.

- Благодарю за добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность делу. Вы – наша гордость и опора. Вы сохраняете и развиваете лучшие традиции и достижения отечественного образования, – говорится в сообщении.

Уточняется, что выплата в размере 150 тысяч рублей полагается учителям, подготовившим победителей Всероссийской олимпиады школьников, и 100 тысяч рублей – подготовившим стобалльников на ЕГЭ. Кроме того, Крым участвует в программе «Земский учитель», по которой в 2021 году прибыли 33 педагога.

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