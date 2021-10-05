Вблизи Крыма замечен американский самолет-разведчик

Boeing KC-135 Stratotanker в полете. Фото: "Википедия"

Вблизи Крыма замечен самолет-разведчик радиолектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W с бортовым номером 62-4126. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar.

Самолет поднялся в воздух с авиабазы Суда острова Крит. В 08.55 утра по московскому времени он находился в воздушном пространстве Болгарии и готовился к дозаправке в акватории Черного моря от Boeing KC-135T Stratotаnker. После дозаправки в 10.15 самолет-разведчик приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья России. Уточняется, что вдоль берегов Крыма и Краснодарского края он летал около 6 часов.

Ранее сообщалось,что в Крыму призывников оставляют служить на полуострове из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

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