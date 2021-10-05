Под Симферополем строят новую школу на 700 мест

Под Симферополем строится новая школа на 700 мест Фото: Архив "КП"

В селе Трехпрудное Симферопольского района начали строить новую школу на 700 мест. К работам приступили только этим летом, но уже видны некоторые результаты.

- Проект прошел экспертизу, теперь идет его реализация. Подрядчик работает с небольшим опережением графика. Проектом предусмотрен железобетонный монолитный каркас с выполнением всех антисейсмических мероприятий, – цитирует Крымская газета представителя подрядной организации Александра Шуста.

По рекомендациям геологов в проект были внесены некоторые корректировки. Такое решение связано с особенностями грунта, который во время дождей сильно размывает. Перед возведением подпорной стены рабочие подготовят специальный котлован. Это позволит отделить школу от стадиона. Само здание строится на фундаментной монолитной плите, под которую предварительно засыпали щебень.

Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2022 году. На все работы потратят 778 миллионов рублей.

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