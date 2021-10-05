Центр Симферополя остался без элетроснабжения

Из-за аварии центр Симферополя остался без света. Фото: Архив КП.

Центр Симферороля остался без электроснабжения из-за аварии на линиях. Об этом КП-Крым сообщили в call-центре ГУП РК «Крымэнерго».

- Без света улицы им. Чехова, Крылова, Сергеева-Ценского, улица Турецкая, - уточнили call-центре.

Аварийная бригада уже выехала на место поломки. Сроки окончания восстановительных работ не известны.

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