В Крыму водитель мусоровоза предстанет перед судом за тройное ДТП

В Крыму водитель мусоровоза пойдет под суд за смертельное тройное ДТП Фото: Архив "КП"

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Сакского района, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемый 2 марта этого года, управляя мусоровозом, ехал по автодороге Симферополь-Евпатория. Не выбрав безопасную дистанцию, он врезался в автомобиль «PEUGEOT 307», который в тот момент поворачивал. Легковушка вылетела на встречку и столкнулась с рейсовым автобусом. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Виновник ДТП обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Сакский районный суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50