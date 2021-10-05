Крымский конкурс им. Рахманинова планируют вывести на всероссийский уровень

Конкурс проводится в нескольких номинациях Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Крымский фестиваль-конкурс «Весенние воды» им. Рахманинова планируют сделать всероссийским. Об этом КП-Крым сообщила директор симферопольской музыкальной школы №1 Ульяна Петренко.

- Конкурс начинался как городской, с каждым годом приобретал профессиональное значение, и пятилетие отметил уже в республиканском статусе, - напомнила она. - Поскольку 2023 год объявлен годом Рахманинова, мы хотим попросить Минкультуры Крыма поддержать нашу инициативу и присвоить нашему конкурсу статус всероссийского.

Ежегодно конкурсная комиссия получает большое количество заявок на участие из других регионов РФ. В прошлом году в конкурсе принимали участие исполнители из Москвы, Краснодара, Ростова, Челябинска, Севастополя. Часть отбора проходила дистанционно, но большинство участников приехали в Крым для очного выступления.

- Если мы придадим конкурсу всероссийский статус, то к 2023 году подойдем подготовленными с фестивальным событием для городской жизни, - заключила Петренко.

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