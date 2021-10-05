Старейшей музыкальной школе Симферополя не хватает рояля

Единственный рояль школы стоит в аварийном зале и не подлежит транспортировке Фото: Мария ЛЕНЦ

Симферопольская музыкальная школа №1 им. Рахманинова нуждается в новом рояле. Об этом КП-Крым сообщила директор школы Ульяна Петренко.

- Нам необходимы инструменты, которые прославляют нашу школу, которая гордо носит имя Рахманинова, - отметила она. - У нас 100% износ музыкальных инструментов. За последние годы мы получили всего два новых фортепиано, а заявки на рояль летают от одного ответственного лица к другому.

По словам руководителя школы, на базе учреждения проходят городские и республиканские конкурсы, преподаватели являются методистами для других музыкальных школ, но играть им не на чем играть.

- К нам едет московская консерватория. Они считаются нашими кураторами, и первый вопрос, который задают по приезде: вам рояль привезли? - подчеркнула Петренко.

При этом в целом оснащение школ музыкальными инструментами сдвинулось с мертвой точки - школа получила новые струнные и духовые.

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