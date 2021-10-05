Где в Симферополе и Севастополе 6 октября отключат электричество

Энергетики будут приводить в порядок электросети.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
6 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электроток.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Гоголя 22-38 (чет), 23/15-35 (нечет), 47
ул. Маяковского 1 /пер. Маяковского, 27
ул. Гоголя / пер. Маяковского
ул. Желябова 19, 21/30, 22- 28 (чет)
ул. Маяковского 25,27
пер. Маяковского 1-11 (нечет)
ул. Жуковского 10-16 (чет), 13
ул. имени газеты Крымская Правда, 6, 8, 8а
ул. Генерала Васильева, 40
ул. Гоголя 42-52 (чет),
ул. Калинина 4-18/50 (нечет), 16-31 (нечет)
ул. Крейзера 18-20 (чет), 49-61 (нечет)
пер. Тупой 2-6а (чет), 1-9 (нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 10.00 до 15.00
Мекензиевы горы: ул. Авангардное шоссе 15-19,23-31; ул. Мищенко 4-16,21-А,5,17,23-27,39,51,55,1-3; ул. Путейская 2-А,2-8,10-48; ул. Миндальная 4,32-44,7,21-23; ул. Дорожная 2-30,5-7,11-13,17-19,23,27-31; ул. Лесная 2-6,1; ул. Центральная 6,20,26,30,34,40-42,29,33,53
с 9.00 до 12.00
пос. Ясный; пос. Хитрый; туп. Зеленый Полюшко 2-6,1-7; ул. Евпаторийская пос. Полюшко,4-8; ул. Персиковая пос. Полюшко 8-2,2-10,1-23
с 12.00 до 15.00
ул. Челюскинцев 107,115; Учкуевка турбаза им. Макроусова
с 9.00 до 17.00
с. Тыловое: ул. Лесная 2-4,1-А,1-9,10; ул. Севастопольская 6,5; ул. Подгорная 2,1
с 9.00 до 17.00
п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Рабочая 1-11; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Озерная 2-12; пер. Сельский 2,1-3; ул. Тенистая 2-а,2,6; ул. Урожайная 22-а; пер. Озерный 4-12
с 7.00 до 17.00
п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;
ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;
ул. Южнобережное шоссе 40
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