Где в Симферополе и Севастополе 6 октября отключат электричество

Энергетики будут приводить в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 октября в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат электроток.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гоголя 22-38 (чет), 23/15-35 (нечет), 47

ул. Маяковского 1 /пер. Маяковского, 27

ул. Гоголя / пер. Маяковского

ул. Желябова 19, 21/30, 22- 28 (чет)

ул. Маяковского 25,27

пер. Маяковского 1-11 (нечет)

ул. Жуковского 10-16 (чет), 13

ул. имени газеты Крымская Правда, 6, 8, 8а

ул. Генерала Васильева, 40

ул. Гоголя 42-52 (чет),

ул. Калинина 4-18/50 (нечет), 16-31 (нечет)

ул. Крейзера 18-20 (чет), 49-61 (нечет)

пер. Тупой 2-6а (чет), 1-9 (нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 15.00

Мекензиевы горы: ул. Авангардное шоссе 15-19,23-31; ул. Мищенко 4-16,21-А,5,17,23-27,39,51,55,1-3; ул. Путейская 2-А,2-8,10-48; ул. Миндальная 4,32-44,7,21-23; ул. Дорожная 2-30,5-7,11-13,17-19,23,27-31; ул. Лесная 2-6,1; ул. Центральная 6,20,26,30,34,40-42,29,33,53

с 9.00 до 12.00

пос. Ясный; пос. Хитрый; туп. Зеленый Полюшко 2-6,1-7; ул. Евпаторийская пос. Полюшко,4-8; ул. Персиковая пос. Полюшко 8-2,2-10,1-23

с 12.00 до 15.00

ул. Челюскинцев 107,115; Учкуевка турбаза им. Макроусова

с 9.00 до 17.00

с. Тыловое: ул. Лесная 2-4,1-А,1-9,10; ул. Севастопольская 6,5; ул. Подгорная 2,1

с 9.00 до 17.00

п. Пироговка: пер. Горина 7-15; туп. Озерный; ул. Пальметная 2-36,11-В,1-15,39; ул. Угловая 6,3-5; ул. Рабочая 1-11; ул. Льва Толстого 2-24,1-15; ул. Озерная 2-12; пер. Сельский 2,1-3; ул. Тенистая 2-а,2,6; ул. Урожайная 22-а; пер. Озерный 4-12

с 7.00 до 17.00

п. Ласпи 1,2,3,4, ГАУ «Севастопольский лесхоз»; КСП Красный Октябрь уч.№766/14;

ул. Севастопольская зона ЮБК 21,22,23,24,49-А,51,52,53/6,53/69,53/100,136,111,53/143;

ул. Южнобережное шоссе 40

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