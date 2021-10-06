В Крыму действует штормовое предупреждение 6 октября

Ненастье по душе лишь осенним цветам. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 октября на Крымском полуострове снова актуально штормовое предупреждение – порывы норд-оста могут достигать 25 м/с.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Температура воздуха днем 11...13°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Все остальные регионы полуострова просто копируют столицу Крыма. Правда в Ялте и Джанкое осеннюю мряку гармонично дополняет нудный моросящий дождь.

Вода в Черном море всего +16...19°.

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